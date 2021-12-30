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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

30 ديسمبر .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام .. إذا كنت مولودا في يوم 30 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك طموح وذكي ومجتهد، ولديك قدرة على التعبير عن نفسك بسهولة.. 

 

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أن مولود يوم 30 ديسمبر أنت أيضا محب للحركة والتجديد، لكنك تقوم بانتقاد الآخر بتلقائية ووضوح.

نصيحة لمواليد 30 ديسمبر

وقدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 30 ديسمبر قائلة: : عام ٢٠٢٢ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.
."

الأبراج نصيحة لمواليد 30 ديسمبر 30 ديسمبر خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد 30 ديسمبر

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