محمد إبراهيم: اجتمعت مع مسئولي الأهلي والعرض وصل 20 مليون جنيه

اعترف محمد إبراهيم نجم الكرة المصرية ولاعب سيراميكا الحالي، أنه عقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي في فترة من الفترات، لكن المفاوضات تعثرت ومحصلش نصيب واخترت الانتقال لسيراميكا.



وتابع محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "الأهلي تواصل مع المقاصة وعرض 20 مليون جنيه لضمي، لكن بعد الجلسة مع مسئولي سيراميكا اخترت الأخير".

وواصل نجم الزمالك السابق: "كنت أرحب بالانتقال للنادي الأهلي، وكان هناك عرضا من بيراميدز".



وأوضح لاعب سيراميكا: "صفقة انتقالي لسيراميكا في غضون 48 ساعة، وجلسة واحدة مع معتز البطاوي المدير الرياضي للنادي وهيثم شعبان المدير الفني أنهت المفاوضات".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استئناف التدريبات يوم 4 يناير، بالنسبة للاعبين الذين لم يشاركوا بكثافة في المباريات خلال الفترة الماضية، وذلك تحت إشراف سامي قمصان المدرب العام، لحين عودة بيتسو موسيماني المدير الفني.



أما بالنسبة للاعبين المجهدين فسوف تستمر راحتهم حتى يوم 8 يناير، ثم ينتظمون بعدها في التدريبات، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.