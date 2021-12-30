عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الطفل النوبى: الرئيس كان ماشي كأن مفيش حراسة وحسيت كأنه في بيته

والد الطفل النوبى
والد الطفل النوبى محمد هانى

قال محمد هاني، الطفل النوبي الذي علم الرئيس السيسي الغناء باللهجة النوبية، إنه يدرس فى الصف الأول الإعدادى، ويحب الغناء والرقص، منذ أن كان صغيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر مطرب يحبه هو المطربين النوبيين عز الدين محمد عبد النبى وصدقى أحمد سليم.

وأضاف والد الطف النوبى ، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"،أن "المعتاد دايمًا أن الأب هو اللي بيجيب ابنه معاه لكن النهارده ابني هو اللي جابني التليفزيون ومبسوط بيه" 

واشار إلى أن: "لما شفت الرئيس السيسي حسينا أننا بنشوفه لأول مره ومختلف عن التليفزيون، لأنه كان تلقائي وبسيط وبيضحك مع الناس كلها، وكان ماشي كأن مفيش حراسة وحسيت كأنه في بيته".

وتابع "أهالي غرب سهيل استقبلوه بفرحة، والمسنين استقبلوه وفي ناس مبتخرجش من بيوتها خرجوا عشان خاطره استقبلوه"، مؤكدًا: "الرئيس السيسي فضل فترة طويلة ماشي بينا واستغربت الصراحة، لإني حسيت إني بشوفه أول مره في فرق بين التليفزيون ولما نتعامل معاه".

وأكد: "بلدنا كانت ايد واحدة ونسينا كل حاجه، عشان شفنا الرئيس، والناس كانت مبسوطة وفي بهجة وفرحة وكله مستني يشوف الرئيس السيسي وهو كان سعيد جدًا بينا وكان بسيط وسلم على الناس واحد واحد".

الرئيس السيسي صدقى أحمد سليم اللهجة النوبية الغناء والرقص يحدث في مصر

ترشيحاتنا

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

ياسين: تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وصلاح لا يتدخل في الأمور الفنية

الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي

فرجاني ساسي للزمالك: 250 ألف دولار مقابل التنازل عن القضية

محمد إبراهيم: سيراميكا يستهدف المربع الذهبي.. والزمالك أشرس هجوميا من الأهلي

إيران تؤكد تسليم تركيا 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ