والد الطفل النوبى: الرئيس كان ماشي كأن مفيش حراسة وحسيت كأنه في بيته

قال محمد هاني، الطفل النوبي الذي علم الرئيس السيسي الغناء باللهجة النوبية، إنه يدرس فى الصف الأول الإعدادى، ويحب الغناء والرقص، منذ أن كان صغيرًا، مشيرًا إلى أن أكثر مطرب يحبه هو المطربين النوبيين عز الدين محمد عبد النبى وصدقى أحمد سليم.

وأضاف والد الطف النوبى ، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"،أن "المعتاد دايمًا أن الأب هو اللي بيجيب ابنه معاه لكن النهارده ابني هو اللي جابني التليفزيون ومبسوط بيه"

واشار إلى أن: "لما شفت الرئيس السيسي حسينا أننا بنشوفه لأول مره ومختلف عن التليفزيون، لأنه كان تلقائي وبسيط وبيضحك مع الناس كلها، وكان ماشي كأن مفيش حراسة وحسيت كأنه في بيته".

وتابع "أهالي غرب سهيل استقبلوه بفرحة، والمسنين استقبلوه وفي ناس مبتخرجش من بيوتها خرجوا عشان خاطره استقبلوه"، مؤكدًا: "الرئيس السيسي فضل فترة طويلة ماشي بينا واستغربت الصراحة، لإني حسيت إني بشوفه أول مره في فرق بين التليفزيون ولما نتعامل معاه".

وأكد: "بلدنا كانت ايد واحدة ونسينا كل حاجه، عشان شفنا الرئيس، والناس كانت مبسوطة وفي بهجة وفرحة وكله مستني يشوف الرئيس السيسي وهو كان سعيد جدًا بينا وكان بسيط وسلم على الناس واحد واحد".