الحاجة بشرى سرور تحكي تفاصيل تصديها للص حاول سرقة طفلتين في حلوان

قالت بشرى سرور، خلال تقرير مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": " كنت راحة السوق، لقيت العيال بتصوت صرخة وحشة وتصرخ، حرامي حرامي، رجعت لقيت العيال متشعلقة، وهو طيارة ، بحسبه خاطفهم، فوقفت قدامه، قولت هيرمي العيال، لقيته دخل عليا علطول ومعاه الحاجات اللي سرقها".

ورغم سوء حالتها الصحية، بسبب اعتراضها للسارق، قالت السيدة بشرى: "أنا راضية، الحمد لله هيترد لأحفادي ولعيالي".

وأكد أحمد إبراهيم قزاز، رئيس حي حلوان، “ أن أمنا الغالية رمز التضحية، حين استدعتها النيابة، قالت إنها لا يمكنها الحركة، وتم توجيه الإسعاف بنقلها لإجراء الفحوصات اللازمة”.