عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهندس طارق شكري: هناك وسطاء عقاريون يتربحون الكثير خارج التراخيص

وكيل لجنة الإسكان
وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن "قطاع التطوير العقاري في العهد الحالي يأخذ رعاية كبيرة جدًا ويعتبر محرك اقتصادي ضخم جدًا، وبالتالي فإن عملية تنظيمية أصبحت وجوبية، لأن كل قطاع يحدث له نمو وعدد اكبر يعمل به يكون لزامًا على الحكومة عمل إجراءات تنظيمية لازمة".

وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تتم بين 3 أطراف وطرف آخر ليس له قواعد واضحة، والجهات الـ 3 هم جهة الولاية صاحبة الأرض والمطور العقاري ومشتري الوحدة.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دور مهم ظهر الفترة الأخيرة دور المطور ومشتري الوحدة، قائلًا: "دور هام ومحوري ولكنه ينقصه بعض من التنظيم، بحيث أن هناك يقوموا بعمل صفحات ويمارسوا الوساطة العقارية ويتربحوا منها دون وجود أي دورة تدريبية للعمل في هذا الإطار أو الاطمئنان لدقة المعلومات المعروضة أو سجلات رسمية تشير للفترة الزمنية لدخول الوسيط في عملية البيع".

أشار إلى أن ، "قانون الوساطة التجارية والعقارية صدر عام 1980 ولذلك كان من الضروري على قانون مر عليه 40 سنه أن يكون هناك بداية، وتعديلات القانون اليوم مجرد بداية لتنظيم هذا القطاع بشكل يخدم القطاع والوسطاء أنفسهم، المتضريين من عدم وجود آليات تنظيمية وتشريعية تنظم القطاع بشكل صحيح".

طارق شكري مجلس النواب التطوير العقارى لجنة الاسكان الحكومة

ترشيحاتنا

كمونة: شيكابالا لو موجود في الأهلي مسيرته كانت ستتغير ماديا وفنيا

إيران تعلن أنها ستتراجع عن إجراءات نووية بعد رفع العقوبات عنها

بسبب الأحوال الجوية.. اتحاد الطائرة يعلن تأجيل مباريات بالدوري

شاومي تكشف عن MIUI 13.. وقائمة الهواتف المؤهلة للحصول على أندرويد 12 عالميا

اتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل علىّ إثم؟.. علي جمعة يجيب

تلفزيون يتيح للمشاهد تذوق الطعام المعروض بالإعلانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ