مهندس طارق شكري: هناك وسطاء عقاريون يتربحون الكثير خارج التراخيص

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن "قطاع التطوير العقاري في العهد الحالي يأخذ رعاية كبيرة جدًا ويعتبر محرك اقتصادي ضخم جدًا، وبالتالي فإن عملية تنظيمية أصبحت وجوبية، لأن كل قطاع يحدث له نمو وعدد اكبر يعمل به يكون لزامًا على الحكومة عمل إجراءات تنظيمية لازمة".

وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تتم بين 3 أطراف وطرف آخر ليس له قواعد واضحة، والجهات الـ 3 هم جهة الولاية صاحبة الأرض والمطور العقاري ومشتري الوحدة.

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دور مهم ظهر الفترة الأخيرة دور المطور ومشتري الوحدة، قائلًا: "دور هام ومحوري ولكنه ينقصه بعض من التنظيم، بحيث أن هناك يقوموا بعمل صفحات ويمارسوا الوساطة العقارية ويتربحوا منها دون وجود أي دورة تدريبية للعمل في هذا الإطار أو الاطمئنان لدقة المعلومات المعروضة أو سجلات رسمية تشير للفترة الزمنية لدخول الوسيط في عملية البيع".

أشار إلى أن ، "قانون الوساطة التجارية والعقارية صدر عام 1980 ولذلك كان من الضروري على قانون مر عليه 40 سنه أن يكون هناك بداية، وتعديلات القانون اليوم مجرد بداية لتنظيم هذا القطاع بشكل يخدم القطاع والوسطاء أنفسهم، المتضريين من عدم وجود آليات تنظيمية وتشريعية تنظم القطاع بشكل صحيح".