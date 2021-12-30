كمونة: شيكابالا لو موجود في الأهلي مسيرته كانت ستتغير ماديا وفنيا

علق سمير كمونة نجم الأهلي السابق على أزمة التلاعب بعقد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك من اللجنة المؤقتة التي كانت تدير القلعة البيضاء.

وكان شيكابالا قد نشر تفاصيل أزمته مع الزمالك بالأمس، مشيرًا إلى أنه وقع على شروط وبنود مختلفة عن الموجودة في عقده الحالي طالع التفاصيل من هنا.

وقال سمير كمونة خلال استضافته ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "شيكابالا أسطورة لمصر وليس لنادي الزمالك فقط ولا يصح أن يحدث معه ذلك، هو إنسان محترم جدًا ونقي".

وأضاف: "هذا نجم نادي الزمالك والتلاعب في بنود العقود ليس عملًا شريفًا، وما حدث معه خيانة كروية، وإذا حدث مع أي لاعب مثلما حدث مع شيكابالا يسمى خيانة".

وواصل: "لو كان شيكابالا متواجدًا في النادي الأهلي لأصبحت قيمته المادية قوية جدًا، وعلى المستوى الفني سيكون أفضل مما كان عليه في الزمالك".