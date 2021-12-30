بعد 10 سنوات.. أحمد ناجي يكشف مفاجأة عن صاحب قرار رحيل الشناوي عن الأهلي

قال أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الحالي أن صاحب قرار رحيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحالي فى 2008 كان أنور سلامة.

وقال أحمد ناجي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أنا ليس صاحب قرار رحيل محمد الشناوي عن الأهلي فى 2008".

وأضاف:" صاحب القرار هو المدير الفنى لفريقه وقتها وكان أنور سلامة، أنا كنت مسؤول عن الحضري وامير عبد الحميد وأحمد عادل".

وأكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق فيوتشر أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي هو الأجدر بالمشاركة في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا.

وقال جنش في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"،"لو قولت غير كده محدش هيصدقني والشناوي هو الأجدر بالتواجد في التشكيل الأساسي".

وأضاف :"عندما قولت ذلك من قبل الناس زعلت مني".

وأكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق فيوتشر أنه اقترب من التماثل للشفاء بعد الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

وقال جنش في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "أعود للتدريبات بعد ١٠ أيام وتعلمت جيدا من درس الإصابة".

وواصل :"الإصابة علمتني الصبر ولدي حافز كبير بالعودة في الفترة المقبلة".

وأضاف :"أشكر مسئولي فيوتشر على دعمهم لي ووقوفهم بجانبي".