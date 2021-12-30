محمد إبراهيم: قائمة مصر لأمم إفريقيا سيطرت عليها المفاجآت

يرى محمد إبراهيم نجم الكرة المصرية ولاعب سيراميكا الحالي، أن قائمة كأس مصر التي أعلنها كيروش أمس الأربعاء ضمت مفاجآت كبيرة لم يكن يتوقعها.



وتابع محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "توقعت ضم أحمد رفعت بعد المستوى المميز الذي قدمه في كاس العرب".



وواصل نجم الزمالك السابق: "لم يتواجد في خط الدفاع وحراسة المرمى ضمن القائمة حتى محمد عبد المنعم يقدم مستويات كبيرة مؤخرا، ووسط الملعب جاءت الاختيارات منطقية لكن طارق حامد كان يستحق التواجد".



وأوضح لاعب سيراميكا: "أتوقع استبعاد حارس من جاد وصبحي ولاعب من خط الدفاع في القائمة النهائية، واشتقت للعودة إلى المنتخب من جديد".

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .