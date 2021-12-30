ياسين: تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وصلاح لا يتدخل في الأمور الفنية

كشف أحمد ياسين، لاعب فريق البنك الأهلى، أنه لم يكن يتوقع الاستبعاد من قائمة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وتحدث ياسين عن استبعاد رفعت وأفشة على قناة أون تايم سبورتس 2 قائلا: "مفاجأة وكنت أتوقع وجود أفشة لأنه لاعب كبير ومحترم ودايما بيشجعنى فى التدريبات، وفيما يخص صفات كيروش فهو هادئ ويحفز اللاعبين والمرة الوحيدة التى غضب فيها بعد مباراة السودان فى كأس العرب، والتى فاز فيها الفراعنة بخماسية لأنه كان يريد الفوز بعدد أكبر من الأهداف".

وعن استبعاده من القائمة: “أنه يؤدى ما عليه وتحت أمر المنتخب فى أى وقت ولا يحب التواجد كصورة بل للمشاركة، وعندما علم بالاستبعاد قام بالصلاة ركعتين بعد انتهاء تدريبه مع فريقه”.

وأكد ياسين أن محمد صلاح لا يتدخل في الأمور الفنية للمنتخب، ولكن من الطبيعى أن يتحدث مع كيروش بعد وقبل المباريات لأنه كابتن الفريق.

وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .