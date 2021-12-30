أخبار العالم| الملك سلمان يدين سلوك إيران في المنطقة وتحرك عسكري أمريكي في أوكرانيا استعدادا للغزو الروسي

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

الملك سلمان: يجب إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل لبنان

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إنه يحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح الشعب والعمل على تحقيق تطلعاته من أمن واستقرار ورخاء.

السعودية.. عودة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين والمعتمرين في الحرمين من الغد

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، إعادة إجراءات التباعد الجسدي للمصلين في المسجدين بدءا من الخميس.

حالتان كل ثانية.. فرنسا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأربعاء، عن تسجيل فرنسا لرقم قياسي علي مستوي أوروبا والبلاد بإصابات كورونا الجديدة، تبلغ 208 الاف إصابة.

العراق.. الكاظمي يعلن انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفي الكاظمي انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق.

بعد انتشار متحور اوميكرون.. نداء هام من الصحة السعودية للمواطنين

أصدرت وزارة الصحة السعودية نداءا هاما للمواطنين والمقيمين بأهمية ارتداء الكمامة، للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع من انتشار فيروس كورونا.

الصحة العالمية تصدم البشرية بإصابات متحور أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن متحوري دلتا و أوميكرون يدفعان إلى مستويات قياسية بأعداد إصابات كورونا ومعدلات دخول المستشفيات.

استعدادا للغزو الروسي.. تحرك عسكري أمريكي في أوكرانيا

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية الأربعاء، نقلاً عن المتحدث باسم القيادة الأوروبية، روس ولفكيل، بأن طائرة التجسس الأمريكية JSTARS E-8، قد أجرت أول رحلة لها فوق شرق أوكرانيا لجمع معلومات استخبارية عن الوضع علي أرض الواقع.