حدث ليلا |لو هتعمل عمرة.. اعرف شروط السفر للمملكة السعودية.. 854 حالة جديدة بكورونا .. و 28 وفاة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
الصحة: تسجيل 854 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 28 حالة وفاة
لو هتعمل عمرة.. اعرف شروط السفر للمملكة السعودية
محمد إبراهيم: قائمة مصر لأمم إفريقيا سيطرت عليها المفاجآت
يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة
أذكار الصباح كاملة.. رددها قبل شروق الشمس تكن في معية الله حتى المساء
مواعيد مباريات اليوم الخميس 30- 12 - 2021 والقنوات الناقلة
التعلم عن بعد قد يزيد من خطر إصابة الطلاب بالاكتئاب والقلق
إبراهيم سعيد يكشف سبب استبعاد أفشة من المنتخب.. ويؤكد: مصطفى فتحي يستحق الخروج من القائمة
الأمم المتحدة تدعو إلى مشاورات واسعة لإنجاح الانتخابات الليبية
بعد حلاقة شعرها.. غادة عبد الرازق: كنت ممكن أوصل لمرحلة شيرين
بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة
الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي