زراعة 5 آلاف فدان بنجر سكر بدمياط

أعلن مدير عام الزراعة بمديرية الزراعة بدمياط المهندس رفعت طه، أنه تم زراعة خمسة آلاف فدان من محصول بنجر السكر، في سائر أنحاء المحافظة.

وأضاف طه - في تصريح صحفي، اليوم/ الخميس/ - أن جملة المستهدف زراعته من محصول بنجر السكر بدمياط يبلغ 7 آلاف فدان هذا العام، مشيرًا إلى أن الفدان يصل إنتاجه إلى 30 طنًا، نتيجة اتباع الإرشادات الزراعية التي تقوم بها مديرية الزراعة لتوجيه المزارعين إلى الطرق الأمثل في زراعة المحصول.

وأوضح أن الإنتاج يتم إرسالة إلى مصانع السكر في كفر الشيخ، وأن ذلك يأتي في إطار سياسة المحافظة للتوسع في زراعة محصول البنجر، باعتباره سلعة أساسية في إنتاج السكر.