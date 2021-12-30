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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. لقاء يجمع بين الملك ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي |تفاصيل

البحرين
البحرين

استقبل‭ ‬ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية‭ ‬دوارتي‭ ‬باتشيكو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬للمملكة،‭ ‬ورحب‭ ‬‬الملك‭ ‬برئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬منوها‭ ‬بجهوده‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬البرلمانية‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬البرلمانات‭ ‬والمجالس‭ ‬الوطنية‭.‬

وأعرب‭ ‬‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ وفق صحيفة أخبار الخليج البحرينية عن‭ ‬تقديره‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدولي‭ ‬ودعم‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الشعوب‭ ‬وتطلعاتها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬والتنمية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يهدف‭ ‬إليه‭ ‬البرلمان‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬بين‭ ‬البرلمانات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مقدرا‭ ‬جلالته‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الوطيد‭ ‬والتنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬البرلماني‭ ‬والديمقراطي‭.‬

ونوه‭ ‬ملك البحرين‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المسيرة‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تمضي‭ ‬قدماً‭ ‬على‭ ‬نهج‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬والتقدم‭ ‬لصالح‭ ‬شعبها‭ ‬الكريم‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بفضل‭ ‬تضافر‭ ‬أبنائها‭ ‬جميعاً‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وإسهامات‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬وصنع‭ ‬القرار‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وتقلدها‭ ‬أعلى‭ ‬المراتب‭ ‬والمناصب‭ ‬الرفيعة‭ ‬محليا‭ ‬وإقليمياً‭ ‬وعالميا‭.‬

من جانبه أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للملك‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭  ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬خاصة،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬السباقة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬دوارتي‭ ‬باتشيكو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬رائدة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والمجال‭ ‬الحقوقي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬‭ ‬‭‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الحقوقية،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والتسامح،‭ ‬ودعم‭ ‬التعددية‭ ‬والحوار‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬ثقافية‭ ‬أصيلة‭ ‬ومتميزة‭. ‬

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