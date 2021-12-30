البحرين.. لقاء يجمع بين الملك ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي |تفاصيل

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في قصر الصافرية دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة زيارته للمملكة، ورحب الملك برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، منوها بجهوده في تطوير هذه المؤسسة البرلمانية العالمية وتعزيز التعاون مع كل البرلمانات والمجالس الوطنية.
وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفق صحيفة أخبار الخليج البحرينية عن تقديره للدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني في خدمة الأمن والسلم الدولي ودعم القضايا التي تهم الشعوب وتطلعاتها نحو تحقيق الاستقرار والسلام والرخاء والتنمية، مشيداً بما يهدف إليه البرلمان الدولي من نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنسيق المواقف بين البرلمانات حول العالم، مقدرا جلالته مستوى التعاون الوطيد والتنسيق المثمر بين السلطة التشريعية والاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تسهم في تبادل التجارب والخبرات والأفكار على الصعيد البرلماني والديمقراطي.
ونوه ملك البحرين بما تشهده المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين من تطور مستمر وما حققته من إنجازات مهمة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المملكة تمضي قدماً على نهج التطوير والتحديث للبناء على ما تحقق نحو مزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح شعبها الكريم.
كما أثنى على ما تم تحقيقه في البحرين من نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان بفضل تضافر أبنائها جميعاً وما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وإسهامات في عملية التطوير وصنع القرار وجهودها في مجال المشاركة السياسية ووصولها إلى رئاسة وعضوية مجلس النواب وتقلدها أعلى المراتب والمناصب الرفيعة محليا وإقليمياً وعالميا.
من جانبه أعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن شكره وتقديره للملك على هذا اللقاء مشيداً بجهود مملكة البحرين في منظومة حقوق الإنسان خاصة، فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الخطوات السباقة التي قامت بها في تطوير العدالة الإصلاحية، كما أشاد السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة ومتميزة في مختلف المجالات، الديمقراطي والمجال الحقوقي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والتي حققت الكثير من الإنجازات الحقوقية، في تعزيز قيم ومبادئ السلام والتعايش والتسامح، ودعم التعددية والحوار وفق منظومة ثقافية أصيلة ومتميزة.