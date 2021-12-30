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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشر ما يزيد على 300 بحث دولي

وزير الري: القومي لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة في التصنيف الدولي

صدى البلد

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن المركز القومي لبحوث المياه حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي  وعدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه ولتحقيق هذه الطفرة فقد تم تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، من خلال تحفيز الباحثين بالمركز على الإهتمام بنشر الأبحاث في الدوريات العلمية عالية الجودة وليس التركيز فقط على أعداد الأبحاث المنشورة ، حيث تم تنظيم مسابقات بحثية وتكريم الباحثين المتميزين بالمركز ومنح مكافآت النشر الدولي ، وتحفيز شباب الباحثين للحصول على الدرجات العلمية من الجامعات العريقة بالداخل والخارج ، والتعاون مع الجهات البحثية داخل وخارج مصر ، بالإضافة لقيام المركز بتنظيم العديد من الندوات مع جهات النشر الدولية مثل ELSEIVER ، كما تم إدراج إسم المركز ضمن قائمة المراكز البحثية المصرية المشتركة في مبادرة التعليم العالي مع دار النشر الدولية Springer Nature والتي تغطى تكاليف النشر الدولي لباحثين في المجالات المختلفة.
 
وأضاف الوزير أن هذا الإهتمام أثمر عن تقدم المركز في مجال البحث العلمي في تخصص أبحاث المياه ، ونشر ما يزيد عن ٣٠٠ بحث دولي يحمل اسم المركز خلال السنوات الثلاث الماضية منهم ١٠٤ بحث خلال عام ٢٠٢١ ، وبناء علي تصنيف مؤشر "CiteScore" بموقع  SciVal لعام ٢٠٢١ للمؤسسات العلمية في العالم والذى يعتمد في تقييمه على عدد البحوث المنشورة في الدوريات العلمية عالية الجودة .. فإن الباحثين بالمركز قاموا بنشر أعلي عدد أبحاث في افضل ٢٥% من المجلات الدولية في العالم بنسبة ٥٣% ، والتى تُعتبر نسبة عالية بالمقارنة بالجهات البحثية المصرية الأخرى ، وهو ما يُعد نقطة تميز جديدة تضاف لسجل المركز البحثي ونجاح المركز في تحقيق سياسته بالإرتقاء بجودة النشر ، الأمر الذى يُسهم في رفع التصنيف الدولي للمركز عالمياً.

كما أكد عبدالعاطي أن المركز يتحرك بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجاز جديد لرفع التصنيف الدولي من خلال حزمة من الاجراءات أهمها تشكيل لجنة للتصنيفات الدولية في شهر سبتمبر الماضي والتي تهتم بالعمل على إنشاء بنية أساسية إلكترونية لترجمة أنشطة المركز البحثية ورفعها على المنصات المعتمدة عالمياً ، والتواصل مع هيئات التصنيف الدولية العالمية للارتقاء بتصنيف المركز الى المرتبة التي يستحقها إقليمياً ودولياً.

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثية للوزارة ، ويضم المركز عدد (١٢) معهداً بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، ويعد مؤسسة بحثية بارزة فى علوم الرى المختلفة ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

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