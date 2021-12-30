عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل اختطاف صديقة مارلين مونرو الشرق هند رستم.. نوستالجيا

هند رستم
هند رستم

روت الفنانة الراحلة هند رستم، تفاصيل اختطاف صديقتها، حيث إن هناك تجربة قاسية تعرضت لها مارلين مونرو الشرق، والتي كانت فى فترة طفولتها، تحديدا فى شم النسيم.

وقالت هند رستم، عن تلك التجربة، إن عمرها حينها 7 سنوات، ووالدها كان ضابطا يؤدي عمله فى إحدى محافظات الصعيد، وفى يوم شم النسيم دعاه أحد أصدقائه للاحتفال فى عزبته، وذهبت هند رستم مع والدها وخرجت مع أطفال العائلة للعب “استغماية”.

وكان عليها الدور فى اللعبة، وبدأت تبحث عن صديقاتها، وبعدما فتحت عينها، فوجئت أن صديقتها مني اختفت تماما، وبدأت بمناداتها والبحث عنها، أملا أن تجدها، ولكن دون جدوى، واختفت صديقتها تماما.

ورجعت “هند” للمنزل وروت ما حدث للبحث عن صديقتها “منى”، ومرت ساعات عليها وهي تبكي من شدة الخوف والقلق، وفجأة رجع الناس بمنى، بعدما اكتشفوا اصطحاب لص لها لسرقة ذهبها، ومن بعدها قررت هند رستم اللعب مع صديقتها داخل المنزل فقط، وعدم الخروج وحدها لأى سبب من الأسباب.

الفنانة الراحلة هند رستم هند رستم مارلين مونرو الشرق شم النسيم

ترشيحاتنا

توقف حركة الصيد بميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

اليوم .. منتخب مصر يبدأ استعداداته لخوض كأس الأمم الأفريقية

كورونا يضرب الوسط الفنى|إصابة 5 فى أسبوع أبرزهم عبير صبرى وداليا البحيرى

وزير التنمية المحلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وزير الري: القومي لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة في التصنيف الدولي

"منجي" يبدأ مبادرة مشاركة الأطباء المصريين بالخارج في «حياة كريمة».. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

فقد 550 كيلو.. شاهد|كيف أصبح وزن أسمن شاب في العالم

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

فيديو

انفصل مرتين وانقلبت به السيارة.. السقا يتحدث عن أسرار في حياته الشخصية

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ