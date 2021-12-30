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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة:

حل مشكلة سيدة مصرية بالسعودية وإعادتها للقاهرة بناء علي رغبتها

صدى البلد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة سيدة مصرية تتضرر من حجزها بمنزل صاحب العمل وإرغامها كعاملة منزلية رغم استقدامها من مصر على تأشيرة "خياطة نسائية" ،وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب أنه فوجئ بالسيدة "ابتسام.ع.أ.ع.أ.ع" ، تحضر لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية  ومعها شنطة السفر الخاصة بها طالبة المساعدة في العودة إلى مصر، حيث أنها تتضرر من حجزها بمنزل صاحب العمل وإرغامها على العمل "كعاملة منزلية" رغم استقدامها من مصر على تأشيرة "خياطة نسائية".

وأضاف الملحق العمالي أنه قام بالتواصل مع صاحب مؤسسة الخياطة ويدعي "هديان.أ" لحل مشكلة السيدة المصرية وتسوية الخلاف بطريقة ودية، وذلك خلال زيارة قام بها أعضاء مكتب التمثيل العمالي بمرافقة المواطنة وذلك بمكتبه غرب الرياض، وأبدى تعاونه معنا وتعذر بعدم وجود سكن خاص للسيدات العاملات بالمشغل، ولذلك قام بتسكينها بمنزل والدته لحين توفير سكن مناسب لها ، ونزولا على رغبة العاملة في الخروج النهائي والعودة إلى مصر قام صاحب العمل بإنهاء خدماتها  وقام بإصدار مخالصة نهائية للمواطنة رغم توقيعها على سلفة بمبلغ 9500 ريال، وذلك بعد خصم مستحقاتها عن فترة عملها السابقة وتنازل عن باقى المبلغ المستحق عليها وقام بإصدار تأشيرة خروج نهائي لها، وحجز تذكرة طيران على خطوط مصر للطيران.

وقام الملحقين العماليين أحمد رجائي ، كريم أبو السعود بتسليم المواطنة جواز السفر الخاص بها، ومخالصة نهائية من صاحب العمل، وتأشيرة الخروج النهائى، وتذكرة الطيران بمقر القنصلية العامة بالرياض، فضلا عن تأمين سيارة لنقلها إلى مطار الملك خالد بالرياض نظرا لظروفها المالية المتعثرة .

وتم متابعة المواطنة حتى صعودها الطائرة، وتلقي مكتب التمثيل رسالتها من مصر بعودتها سالمة إلى أرض الوطن وتقدمت بالشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان ،وأعضاء مكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة وحل شكواها.

 

 

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