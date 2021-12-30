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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

شدد اللواء محمود شعراوي على كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 وطالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور ، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات أوضح أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بمحافظتى الاسكندرية ومطروح نظراً لحالة الطقس الغير مستقر ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة بمركز ومدينة برج العرب ولا توجد تجمعات أمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح ، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة ، مؤكدا رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

وزير التنمية المحلية الطقس السيئ المحافظات

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