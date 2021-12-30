سر اختيار كيروش 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر ورفض بند لوائح الأمم الإفريقية

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سر اختيار ٢٥ لاعبا فقط للقائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير حتى ٦ فبراير المقبل .

وتتيح لوائح البطولة لكل منتخب مشارك إمكانية ضم ٢٨ لاعبا " ٢٣ في القائمة الأساسية و ٥ في القائمة الاحتياطية تحسبا لأي إصابات " .

وأكد المصدر أن كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فضل ضم ٢٥ لاعبا فقط منهم ٤ حراس مرمى وذلك برغبة منه في ظل قناعاته أن تدريب ٢٨ لاعبا سيكون أمرا صعبا خلال هذه الفترة ورغبته في التركيز مع مجموعة معينة من اللاعبين .

وجاء قائمة منتخب مصر كالتالي:



حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي