ترتيب الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتصدر وقطار ليفربول يتعطل

ابتعد فريق مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على برينتفورد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب غريفين بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 20.

جاء هدف فريق مانشستر سيتي والمباراة عن طريق فيل فودين في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

قطار ليفربول يتعطل:

فشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التالي في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد الخسارة أمام ليستر سيتي بهدف دون رد، أول أمس الثلاثاء.

أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول في الدقيقة 15، بينما سجل أديمولا لوكمان هدف ليستر سيتي واللقاء الوحيد في الدقيقة 59.

كان فريق ليفربول تعادل مع توتنهام 2 -2، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الانجليزي:

1 - مانشستر سيتي : 50 نقطة

2- تشيلسي : 42 نقطة

3- ليفربول : 41 نقطة

4- آرسنال : 35 نقطة

5- وست هام يونايتد : 31 نقطة

6- توتنهام هوتسبير : 30 نقطة

7- مانشستر يونايتد : 28 نقطة

8- وولفرهامبتون : 25 نقطة

9- ليستر سيتي : 25 نقطة

10- كريستال بالاس : 23 نقطة

11- برايتون : 23 نقطة

12- أستون فيلا : 22 نقطة

13- ساوثهامبتون : 21 نقطة

14- برينتفورد : 20 نقطة

15- إيفرتون : 19 نقطة

16- ليدز يونايتد : 16 نقطة

17- واتفورد : 13 نقطة

18- بيرنلي : 11 نقطة

19- نيوكاسل يونايتد : 11 نقطة

20- نورويتش سيتي : 10 نقاط