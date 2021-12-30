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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشوار الأمم الإفريقية.. طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى الكاميرون 7 يناير

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على السفر إلي الكاميرون ٧ يناير المقبل على متن طائرة خاصة لخوض كأس الأمم الإفريقية.

 

ويبدأ منتخب مصر  اليوم  استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي ستبدأ بالنسبة له يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية.

 

ويؤدي الفريق تدريبين مغلقين يومي اليوم وغدا من خلال معسكر مفتوح ، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.

 

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن د أعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

 

وجاء قائمة منتخب مصر كالتالي:
 

حراس المرمى:
1. محمد الشناوي
2. محمد أبو جبل
3. محمد صبحي
4. محمود جاد
المدافعون:
5. أكرم توفيق
6. عمر كمال
7. أحمد حجازي
8. محمود حمدي "الونش"
9. أيمن أشرف
10. أحمد فتوح
11. محمد عبد المنعم
12. محمود علاء
وسط الملعب:
13. عمرو السولية 
14. حمدي فتحي
15. إمام عاشور
16. عبد الله السعيد
17. محمد النني
18. أحمد سيد "زيزو"
19. مهند لاشين
المهاجمون:
20. عمر مرموش
21. محمد شريف
22. مصطفى محمد
23. محمد صلاح
24. محمود حسن " تريزيجيه "
25. رمضان صبحي

منتخب مصر الكاميرون كأس الأمم الافريقية قائمة منتخب مصر كيروش

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