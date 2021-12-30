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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم سقوط الأمطار.. استمرار حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة

صدى البلد

استمرت حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم سقوط أمطار متوسطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على الثغر، لكنها لم تؤثرعلى حركة سير المشاه والسيارات.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في تصريح اليوم - إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء وتفريغ حمولتها، وشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة لانتقال، حفاظًا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لتصريف مياه الأمطار وكسحها لمنع تركمها، مع التمركز بأماكن تجمع المياه.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة "انواء عيد الميلاد" وتستمر لمدة يومين وهي نوة شديدة الأمطار تصاحبها رياح غربية.
 

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