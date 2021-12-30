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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تاج الدين موجها رسالة للمواطنين: "اللى خايف يطعم.. مافيش آثار جانبية سلبية".. تفاصيل

تلقى اللقاح
تلقى اللقاح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إننا بدأنا فى تطعيم الشباب بداية من سن الـ 16 عام.

 

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن الفئات المستهدفة تم تطعيم أكبر عدد منهم ومستمرين فى التطعيم يومياً بمتوسط نصف مليون مواطن.

 

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، إلى أن اللقاحات متوفرة وهناك إقبال من قبل المواطنين، موجها نصيحة للمواطنين: “اللى لسه خايف ميطعمش ميخافش.. لان مع هذا العدد الكبير من الملايين المتطعمين لم يظهر أى أثار جانبية سلبية تؤثر على عملية التلقيح أو التطعيم”. 

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية تطعيم الشباب عملية التلقيح أثار جانبية سلبية

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