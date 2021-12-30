برلمانية: تعديل قانون الجامعات أعاد الحق لأعضاء هيئة التدريس

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن اقرار مجلس النواب قانون تعديل احكام قانون الجامعات خطوة هامة، حيث اعاد الحق لأعضاء هيئة التدريس من خلال زيادة المكافأة التى يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذا متفرغا

وأوضحت أن القانون كفل للمدرس المتفرغ جميع الحقوق والواجبات المقررة لأعضاء هيئة التدريس فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.



واكملت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يرسخ من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا فى محرابها، فيأتى هذا التعديل لمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل الأجر الكامل أسوة بنظيره عضو هيئة التدريس العامل، ومنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية،.

وتابعت: كما عمل القانون المعروض على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس فى الخدمة وباقى الأعضاء فى الحقوق والواجبات.