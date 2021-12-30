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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تتعهد بتقديم 105 ملايين جنيه إسترليني لعدة دول بسبب "أوميكرون"

صدى البلد

تعهدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني من المملكة المتحدة لمساعدة الدول الأكثر ضعفا في التعامل مع متحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا"، مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا.


وقالت تروس - بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "تقدم المملكة المتحدة مساعدة حيوية للإسهام في معالجة انتشار المتغيرات الجديدة حول العالم وهذا هو المفتاح لتأمين حريتنا وإنهاء هذا الوباء بشكل نهائي".


وأضافت: "إنني فخورة بأننا قدمنا ​​أيضا أكثر من 30 مليون جرعة لقاح لإفادة أصدقائنا حول العالم هذا العام وتساعد المملكة المتحدة الدول الأخرى الأكثر احتياجا.. لا أحد بأمان حتى يصبح الجميع بأمان".


ووفقا للموقع، وصلت الجرعات التي تبرعت بها المملكة المتحدة إلى أربع قارات ووفرت حماية حيوية من (كوفيد-19) في دول تشمل أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وإندونيسيا وملاوي ونيبال ورواندا.


ومن المقرر إرسال ملايين اللقاحات الإضافية إلى دول أخرى في عام 2022 ، بما في ذلك 20 مليون جرعة أكسفورد-أسترازينيكا و20 مليون جرعة جانسون.

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