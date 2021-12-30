عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: تخفيضات على التذاكر الدولية وأسعار خاصة لرحلات السعودية

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران عضو تحالف ستار عن طرح تخفيضات خاصة بنسبة 25 % على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال للمسافرين من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن، وتورونتو بكندا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد. 

وتسرى هذه التخفيضات عند شراء التذاكر حتى 31 يناير  2022  والسفر إلى تورونتو حتى 28 فبراير القادم وإلى نيويورك حتى 31 مارس القادم وإلى واشنطن حتى 13 إبريل 2022 .

ومن ناحية أخرى طرحت مصر للطيران أسعارًا جديدة على رحلات " القصيم" بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة تبدأ من 478 ريالا سعوديا للذهاب فقط و 1040 ريال سعودي للذهاب والعودة.

أما رحلات جدة إلى القاهرة فقد طرحت مصر للطيران أسعارا جديدة  تبدأ من 513 ريالا سعوديا للذهاب فقط و 1050 ريال سعودي للذهاب والعودة.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تشغيل 680 رحلة دولية وداخلية خلال أسبوع اجازات احتفالات الكريسماس والعام الجديد، وتحديدا خلال الفترة من ٢٨ ديسمبر وحتي ٣ يناير ٢٠٢٢، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.

وأوضحت مصر للطيران، أنه سيتم تسيير الرحلات بمعدل 455 رحلة دولية و225 رحلة داخلية من مطاري القاهرة وبرج العرب الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم وأسيوط وسوهاج وذلك خلال فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

مصر للطيران احتفالات الكريسماس الحكومة المصرية تحليل PCR

ترشيحاتنا

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

حصاد بنك ناصر الاجتماعي 2021.. دعم المستشفيات بالأجهزة الطبية و«مستورة» لتمكين المرأة

منافس مصر.. السودان يواجه إثيوبيا وديا اليوم استعدادا لأمم افريقيا

حصاد الصناعة 2021.. 10797 حملة تفتيشية على المصانع لضمان جودة المنتجات

استشاري مناعة يناشد المواطنين بشأن لقاح كورونا .. فيديو

أمطار غزيرة.. الأرصاد تطالب باتخاذ الاحتياطات لمواجهة سوء حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

بها آثار تعذيب.. العثور على جثة طفلة أعلى كوبري محور المحمودية

أمطار غزيرة على عدة محافظات.. حالة الطقس اليوم الخميس

حلم تنظيم كأس العالم يقترب.. شوبير يزف بشرى سارة للجماهير المصرية

فقد 550 كيلو.. شاهد|كيف أصبح وزن أسمن شاب في العالم

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

فيديو

حفلات رأس السنة.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني شاكر

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

انفصل مرتين وانقلبت به السيارة.. السقا يتحدث عن أسرار في حياته الشخصية

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ