مصر للطيران: تخفيضات على التذاكر الدولية وأسعار خاصة لرحلات السعودية

أعلنت مصر للطيران عضو تحالف ستار عن طرح تخفيضات خاصة بنسبة 25 % على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال للمسافرين من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن، وتورونتو بكندا، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وتسرى هذه التخفيضات عند شراء التذاكر حتى 31 يناير 2022 والسفر إلى تورونتو حتى 28 فبراير القادم وإلى نيويورك حتى 31 مارس القادم وإلى واشنطن حتى 13 إبريل 2022 .

ومن ناحية أخرى طرحت مصر للطيران أسعارًا جديدة على رحلات " القصيم" بالمملكة العربية السعودية إلى القاهرة تبدأ من 478 ريالا سعوديا للذهاب فقط و 1040 ريال سعودي للذهاب والعودة.

أما رحلات جدة إلى القاهرة فقد طرحت مصر للطيران أسعارا جديدة تبدأ من 513 ريالا سعوديا للذهاب فقط و 1050 ريال سعودي للذهاب والعودة.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، تشغيل 680 رحلة دولية وداخلية خلال أسبوع اجازات احتفالات الكريسماس والعام الجديد، وتحديدا خلال الفترة من ٢٨ ديسمبر وحتي ٣ يناير ٢٠٢٢، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.

وأوضحت مصر للطيران، أنه سيتم تسيير الرحلات بمعدل 455 رحلة دولية و225 رحلة داخلية من مطاري القاهرة وبرج العرب الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم وأسيوط وسوهاج وذلك خلال فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.