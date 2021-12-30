أمطار غزيرة.. الأرصاد تطالب باتخاذ الاحتياطات لمواجهة سوء حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة القومية للأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية المعتادة فى فصل الشتاء، تبدأ اليوم بنشاط للرياح، الذي يزيد من الشعور بالانخفاض فى درجة الحرارة.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصرى” المذاع عبر الفضائية المصرية، أن نشاط الرياح يتسبب أحيانا بوجود بعض الرمال والأتربة على بعض المناطق، إلى جانب سقوط امطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية ( السلوم- مطروح- الإسكندرية)، كما أنها تبدأ منذ ساعات النهار ودخول فترات الليل على مناطق من محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، موضحا أن تلك الأمطار تكون من متوسطة إلى غزيرة.

وتابع ان ذروة حالة عدم الاستقرار ستكون غدا، وستستمر حتى يوم السبت، ناصحا المواطنين: “اللي حابب يخرج يجب أن يرتدي الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب القيادة على الطرق السريعة ومتابعة تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة، لعدم الإصابة بصواعق كهربائية”.

وأشار إلى أنه بدءا من اليوم خلال ساعات الليل وحتي غدا، ستمتد الأمطار لتشمل القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومدن القناة، محذرا: “اللي مضطر يسافر مهم جدا أنه يقوم بالقيادة بهدوء”.