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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضو لجنة المعايير النووية: الأغذية المصرية مؤمنة ولا تتعرض للإشعاع

صدى البلد

قال الدكتور محمد رضا عز الدين عضو لجنة المعايير النووية على مستوى العالم رئيس هيئة الرقابة النووية الأسبق، أن الإنسان من الممكن أن يتعرض للإشعاع إما عن طريق الأكل والشرب والاستنشاق والحقن، والحقن هو الحالة الوحيدة المسموح بها لدخول الإشعاع لجسم.

 

وكشف عز الدين، أن هيئة الطاقة الذرية بها مركز قومى لتكنولوجيا الإشعاع فيه أكثر من 120 خبير لدراسة الحدود الآمنة لأى مواد معرضة للأشعة، وعند استخدام الإشعاع فى حفظ المحاصيل فالإشعاع يكون موجه للفطريات لقتلها وليس للغذاء.

 

أما المواد المستوردة من الخارج، فهناك رقابة صارمة عليها فى المطارات والموانئ.

 

وكشف أن هناك 3 أنواع للإشعاع وهى ألفا وبيتا وچاما.

 

وتابع رضا أن النوع الأول هو أشعة ألفا وهى أشعة لاستطيع أن تتحرك سم واحد فى الهواء وتكمن طريقة الحماية منها بمجرد ورقة.

 

أما أشعة بيتا تسير فى الهواء عدة سنتيمترات ولاتستطيع الورقة الحماية  منها وانما تحتاج لرقاقة ألمونيوم.

 

أما أشعة جاما  فأوضح رضا عز الدين أن تلك الأشعة تستطيع السير فى الهواء عدة كيلومترات فى الهواء  وتخترق أمتار من الخرسانة،الخرسانة، وأمتار من الماء   وعدة سنتيمترات من الرصاص  ولذلك فى هى من الأقوى ويمكن منع الأشعة من الإختراق عن طريق كتلة سميكة  من الرصاص.

 

ونصح عز الدين، المتعرضين للإشعاع بتخفيض وقت التعرض وزيادة المسافة عن المصدر واتخاذ درع للوقاية حسب نوع الأشعة.

 

وتنظم هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل للإعلاميين تتضمن عرض متكامل لأنشطة هيئة الطاقة الذرية وأنواع المنشآت النووية، وكذلك طرق الوقاية الإشعاعية بالإضافة للنواحى الأمنية وعلاقتها بالاعلام فى المجال النووى.

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