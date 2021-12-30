"المهندسين": إرسال دعوات لأعضاء الجمعية العمومية للانتخابات بالبريد

وافق المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، على تفويض هيئة المكتب لاتمام التعاقد المالي والصرف مع الهيئة القومية للبريد المصري طبقا لعروض الأسعار والمفاوضة، وذلك لبدء إجراءات إرسال الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للانتخابات عن طريق الهيئة القومية للبريد المصري.

كما وافق المجلس خلال جلسته، على التمثيل النسبي الحديث لمجالس النقابات الفرعية طبقا لنص المادة ٩٥ من النظام الداخلي للقانون مع إخطار اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة بعض الملاحظات التي وردت أثناء الجلسة.

وأكد المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، أن الزيارات التي تقوم بها هيئة المكتب خلال الفترة الحالية لبعض النقابات الفرعية هي لقاءات تواصل مع مهندسي مصر لتوضيح الحقائق لأعضاء الجمعية العمومية نظرا لتكدس صفحات السوشيال بمعلومات مغلوطة مغايرة للحقائق تم إطلاقها وتداولها بسبب قرب الانتخابات، لذلك وجدنا أن مثل هذه اللقاءات هي الأفضل لتوضيح الحقائق مدعمة بالأرقام والمستندات لأعضاء الجمعية العمومية وبالطبع للإجابة على أي أسئلة تجول في خاطرهم والاستماع إلى أفكارهم والتحاور مع أبناء نقابة المهندسين.

واجتمع المجلس الأعلى للنقابة بحضور المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة والمهندس حسن عبدالعليم الأمين العام والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد المتحدث الإعلامي للنقابة وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة.

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