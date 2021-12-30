برلماني يطالب المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



كما طالب " المير " فى بيان له اصدره اليوم بالغاء جميع الاجازات داخل المحليات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى خلال موسم الشتاء الحالى مع ضرورة تواجد القيادات المحلية وفى مقدمتهم جميع المحافظين ونوابهم والسكرتير العموم ومساعديهم ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومواجهة جميع الاثار والتداعيات السلبية للسيول والامطار .



وأكد المهندس حسن المير اهمية المتابعة المستمرة لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار لتطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة والاسراع فى التعامل مع أية أحداث طارئة مطالباً باستمرار جهود المحليات فى متابعة كل مايتعلق بملف سوء حالة الطقس للحد من الاثار السلبية التى يتعرض لها المواطنون خلال هطول الامطار الغزيرة والسيول على بعض المحافظات خاصة محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى.