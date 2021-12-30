عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

النائب حسن المير
النائب حسن المير

طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.


كما طالب " المير " فى بيان له اصدره اليوم بالغاء جميع الاجازات داخل المحليات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى خلال موسم الشتاء الحالى مع ضرورة تواجد القيادات المحلية وفى مقدمتهم جميع المحافظين ونوابهم والسكرتير العموم ومساعديهم ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ومواجهة جميع الاثار والتداعيات السلبية للسيول والامطار .


وأكد المهندس حسن المير اهمية المتابعة المستمرة لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار لتطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة والاسراع فى التعامل مع أية أحداث طارئة مطالباً باستمرار جهود المحليات فى متابعة كل مايتعلق بملف سوء حالة الطقس للحد من الاثار السلبية التى يتعرض لها المواطنون خلال هطول الامطار الغزيرة والسيول على بعض المحافظات خاصة محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحرى.

مجلس النواب مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي الاحوال الجوية درجة الإستعداد القصوى لجنة التضامن الاجتماعي الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

" بداية جديدة "فيلم تسجيلي بمناسبة افتتاح مركز الإصلاح والـتأهيل بدر|شاهد

كيفية استقبال السنة الجديدة 2022

فورد موستنج تدخل الإنتاج التجاري في مارس و"الكهربائية" خلال 2028.. فيديو

معلومات الوزراء: مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم بلغ 4.48 مليار .. ومتوسط الوقت العالمي لللمستخدمين 142 دقيقة يوميا

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تُحذر من طقس القاهرة خلال الساعات القادمة |فيديو

وزير التنمية المحلية : أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ولا توجد تجمعات للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

الداخلية : مركز الإصلاح والتأهيل بـ بدر ترجمة عملية لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان "ستروين"

حلم تنظيم كأس العالم يقترب.. شوبير يزف بشرى سارة للجماهير المصرية

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

فيديو

عايزة ترجع للساحة الفنية.. حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب.. فيديو

حفلات رأس السنة.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني شاكر

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

انفصل مرتين وانقلبت به السيارة.. السقا يتحدث عن أسرار في حياته الشخصية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ