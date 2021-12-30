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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريف صالح: أسبوع التنمية إهداء من الرئيس السيسي لأهالي الصعيد لتحقيق أحلامهم|فيديو

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الصعيد

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن أسبوع الصعيد بدأ الأسبوع الماضي من يوم الأربعاء وحتى أول أمس، معقباً: "ده أسبوع تنمية، إهداء من الرئيس السيسي لأهالينا في الصعيد لتحقيق أحلامهم وتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية على الأرض".

وأضاف شريف صالح في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه المشروعات التنموية توفر فرص عمل، وتوفير حياة كريمة وآمنة، وتُحقق عائدا تنمويا، وتمنع هجرة الشباب من محافظات الصعيد إلى المدن والمحافظات الأُخرى.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد أن المواطن المصري في الصعيد يشعر الآن بالفرحة الكبيرة والسعادة، معقباً: "الفرحة تغمر وتعم كل محافظات الصعيد والقرى والريف المصري". 

ونوه شريف صالح بأن هذه الفرحة نتيجة المشروعات التي نُفذت على الأرض، وحققت لهم الرخاء، معقباً: "الآن محافظات الصعيد تضاهي محافظات الوجه البحري والمدن .. الصعيد الآن جاذب لأهليه مرة أُخرى"، حيث لجأ الشباب إلى محافظات الصعيد للاشتراك في العمل داخل المشروعات التنموية بمختلف المجالات.

شريف صالح الرئيس السيسي اهالي الصعيد رئيس هيئة تنمية الصعيد إكسترا نيوز

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