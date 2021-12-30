الميركاتو الشتوي.. الأهلي يعلن عودة نجم المنتخب لصفوف الفريق

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، على عودة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكتب عمر ربيه ياسين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النادي الأهلي يقرر عودة محمد عبد المنعم في شهر يناير إلى صفوفه بعد تألق اللاعب مع فيوتشر ومنتخب مصر".



وانتقل محمد عبد المنعم، إلى صفوف فيوتشر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من النادي الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



ويعد محمد عبد المنعم واحدا من اللاعبين الذين تم اختيارهم فى قائمة منتخب مصر النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بعد تألقه اللافت مع فريقه فيوتشر .



وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية لخوض منافسات الأمم الإفريقية والتي ضمت 25 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد وأحمد حجازي وأكرم توفيق وعمر كمال ومحمود الونش وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح وحمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور ومحمد النني وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد ومحمد شريف .



وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كلا من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .





