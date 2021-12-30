اليوم.. "سلة الزمالك" يواجه مصر للتأمين

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، مع نظيره مصر للتأمين في السادسة مساء اليوم الخميس على صالة حسن حلمي، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري السوبر.

ويسعى الزمالك إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب دوري السوبر.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة اليوناني “أنجيلو”، على عقد جلسة مع اللاعبين خلال المران الختامي للقاء مصر التأمين لشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس إلى جانب وضع الخطة التكتيكية التي سيخوض بها المباراة.

وطالب الجهاز الفني من اللاعبين، تقديم أفضل أداء لديهم والخروج من اللقاء بالعلامة الكاملة وتحقيق الانتصار الأول بدوري السوبر.