المشدد 5 سنوات لطالب وعاطل لاتجارهما في الحشيش بالحوامدية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، طالب وعاطل بالسجن المشدد ٥ سنوات، وتغريم كل منهما ٥٠ ألف جنيه لاتجارهما فى الحشيش المخدر بالحوامدية.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ٧٧٥٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم ٥٧٨٧ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من عبدالله ع م س، طالب، وفارس ح ع ر، عاطل.

واتهمت النيابة العامة المتهمان لانهما فى يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد مؤمن عبدالخالق عيد، معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية، ان تحرياته السرية دلته على قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر اذن النيابة العامة ونفاذا لذلك الأذن انتقل إلى حيث يقطن المتحري عليهما وحال ذلك ابصرهما بالطريق العام فتوجه نحوهما و ضبطهما و بتفتيشهما عثر على المضبوطات والتي ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط و التفتيش اقرا باحرازهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمادة الحشيش المدرج الجدول الأول من قانون المخدرات .