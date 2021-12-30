عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لطالب وعاطل لاتجارهما في الحشيش بالحوامدية

متهم
متهم

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، طالب وعاطل بالسجن المشدد ٥ سنوات، وتغريم كل منهما ٥٠ ألف جنيه لاتجارهما فى الحشيش المخدر بالحوامدية.

وكان قد أحال المستشار يحيي فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة، القضية رقم ٧٧٥٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم ٥٧٨٧ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من عبدالله ع م س، طالب، وفارس ح ع ر، عاطل.

واتهمت النيابة العامة المتهمان لانهما فى يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد  مؤمن عبدالخالق عيد، معاون مباحث مركز شرطة الحوامدية، ان تحرياته السرية دلته على قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة فاستصدر اذن النيابة العامة ونفاذا لذلك الأذن انتقل إلى حيث يقطن المتحري عليهما وحال ذلك ابصرهما بالطريق العام فتوجه نحوهما و ضبطهما و بتفتيشهما عثر على المضبوطات والتي ثبت انها لجوهر الحشيش المخدر.

وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط و التفتيش اقرا باحرازهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمادة الحشيش المدرج الجدول الأول من قانون المخدرات .

الجيزة المخدرات محافظة الجيزة النيابة العامة محكمة الجنايات احمد فتحي جنوب الجيزة قسم شرطة السجن المشدد محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة محكمة جنايات المواد المخدرة نيابة جنوب الجيزة

ترشيحاتنا

" بداية جديدة "فيلم تسجيلي بمناسبة افتتاح مركز الإصلاح والـتأهيل بدر|شاهد

كيفية استقبال السنة الجديدة 2022

فورد موستنج تدخل الإنتاج التجاري في مارس و"الكهربائية" خلال 2028.. فيديو

معلومات الوزراء: مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم بلغ 4.48 مليار .. ومتوسط الوقت العالمي لللمستخدمين 142 دقيقة يوميا

أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تُحذر من طقس القاهرة خلال الساعات القادمة |فيديو

التنمية المحلية: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ولا تجمعات للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

الداخلية : مركز الإصلاح والتأهيل بـ بدر ترجمة عملية لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان "ستروين"

حلم تنظيم كأس العالم يقترب.. شوبير يزف بشرى سارة للجماهير المصرية

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

فيديو

عايزة ترجع للساحة الفنية.. حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب.. فيديو

حفلات رأس السنة.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني شاكر

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

انفصل مرتين وانقلبت به السيارة.. السقا يتحدث عن أسرار في حياته الشخصية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ