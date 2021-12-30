عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التنمية المحلية: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ولا تجمعات للمياه.. واستمرار عمل غرفة العمليات ..وشعراوي يشدد على متابعة رؤساء الأحياء لأعمال شفط مياه الأمطار 

امطار
امطار

امطار خفيفة على الإسكندرية وكفرالشيخ و القليوبية و الغربية والجيزة

 استمرار فتح ميناء الاسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة

رؤساء الأحياء والمدن والمراكز في الشوارع لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار 

 سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور

أكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

وتابعت وزارة التنمية المحلية تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار  عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

وأشار تقرير  تلقاه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة الى تعرض محافظات الإسكندرية وكفرالشيخ و القليوبية و الغربية والجيزة لأمطار خفيفة ولا توجد تجمعات أمطار، و استمرار فتح ميناء الاسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح وأعلنت المحافظة توقف الدراسة أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين بسبب سوء حالة الطقس،  فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة .

كما شدد اللواء شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

و وجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

 

وكان قد شدد اللواء محمود شعراوي على كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 وطالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور ، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي ذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم .

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات أوضح أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بمحافظتى الاسكندرية ومطروح نظراً لحالة الطقس الغير مستقر ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة بمركز ومدينة برج العرب ولا توجد تجمعات أمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة ، كما توقفت الأمطار فى محافظة مطروح ، فيما تشهد باقي المحافظات طقس شتوى شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلى ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات ، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة ، مؤكدا رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

ترشيحاتنا

انقلاب ميكروباص في ترعة المريوطية بالبدرشين

%777 ارتفاعا في صادرات النحاس للصين خلال 10 أشهر

معلول: سعيد بالاستمرار في الأهلي.. وحب الجماهير لا يقدر بثمن

حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

يساعد في تطوير المناهج الدراسية وتدريب الأطباء..قانون المجلس الصحي المصري أمام النواب

سفاح الفتيات المجنون.. سرق 26 جثة من القبور لتحويلها لدمي.. ما الحكاية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

الميركاتو الشتوي.. الأهلي يعلن عودة نجم المنتخب لصفوف الفريق

قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان "ستروين"

الداخلية : مركز الإصلاح والتأهيل بـ بدر ترجمة عملية لاستراتيجية حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

الصحة العالمية تحذر من وباء أشد فكتاً من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

زي أحفادي.. سيدة حلوان تروي تفاصيل حادث سحل فتاتين على يد لص "فيديو"

عايزة ترجع للساحة الفنية.. حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب.. فيديو

حفلات رأس السنة.. حمو بيكا يوجه رسالة مؤثرة لـ هاني شاكر

من أصول مصرية.. من هي آية جلال أول مذيعة محجبة في أمريكا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ