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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. شفاء حنان ترك وعائلتها من كورونا.. وعباس أبو الحسن يفتح النار على إعلان الهضبة

صدى البلد

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

هتعيش تندم ع الماضي.. محمد رمضان يتجول في صحراء سيوة.. فيديو

شارك الفنان، محمد رمضان، جمهوره فيديو جديدة من سيوة  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر محمد رمضان و هو يمشي في الصحراء و علق قائلا : هتعيش تندم ع الماضي .. يبقى خلاص كدة شكراً

 

أنت فين يا نقيب الأخلاق.. عباس أبو الحسن يفتح النار على إعلان "الهضبة"

هاجم الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، إحدي شركات السيارات في طريقتها للترويج لإعلان عن منتجها.

وكتب أبو الحسن  من خلال خاصية الاستوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام: ”بتعلموا الناس اية بالضبط في بلد فيها أعلى نسبة متحرشين في العالم.. لما تعملوا إعلان مشترك فيه للأسف فنان شهير سقطة لا تغتفر، بيصور بنت بتعدي في الشارع من غير علمها من جوة عربية عشان عجبتك، وأن دي ميزة العربية اللي تخلي الناس تشتريها، وأنت فين يا نقيب الأخلاق والقيم".

 

بفستان أبيض.. درة تستعرض بإطلالة أنيقة عبر انستجرام

نشرت الفنانة درة ، فيديو جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت درة  وهي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة انيقة   بفستان أسود في ابيض ، مما نال اعجاب متابعيها.

 

بفستان ملون.. إطلالة جذابة لـ داليا مصطفى عبر انستجرام

شاركت الفنانة داليا مصطفي ، جمهورها  بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و ظهرت داليا مصطفي بإطلالة  صيفية جذابة  مرتدية فستانا قصيرا ملونا، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

حنان ترك تعلن شفاءها وعائلتها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة حنان ترك،  تعافيها  وهي و عائلتها من فيروس كورونا  وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

و كتبت حنان ترك  : "الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا، أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام  كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان .

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