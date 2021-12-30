مصر تجتاز 2021 أقوى.. شينخوا: القاهرة لعبت أدوارا حاسمة في استقرار المنطقة والعالم.. إنتاج لقاح مضاد لـ كورونا محليا إنجاز لامع.. وحضارة الفراعنة تستمد قوة ناعمة متعاظمة

تستقبل مصر العام الجديد المقبل، متمتعة بتأثير متزايد على القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي ودور بارز في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين، إلى جانب لفت أنظار العالم بفعاليات عديدة أقيمت على مدار عام 2021، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية في تقرير مطول لها أفردت فيه أبرز إنجازات مصر محليًا ودوليًا خلال العام المشرف على نهايته.

وأوضحت الوكالة أنه خلال العام 2021، توسطت مصر في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمسلحين بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، وأقامت مواكب فرعونية رائعة في القاهرة والأقصر، وبدأت الإنتاج المحلي للقاحات مضادة لفيروس كورونا من خلال التعاون مع الصين.

دور حاسم إقليميًا ودوليًا

بحسب "شينخوا"، تتفق القوى الدولية والإقليمية على أن مصر تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط، لا سيما في السنوات الأخيرة حيث تشهد المنطقة صراعات وتوترات متزايدة.

وشوهد مثال واضح على ذلك في مايو 2021، عندما توسطت مصر بشكل مثمر في نزاع شائك بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة بقيادة حماس، وجرى التوصل إلى هدنة بوساطة القاهرة بعد 11 يومًا من الضربات القاتلة المتبادلة بين إسرائيل وحماس، قتل خلالها ما لا يقل عن 260 فلسطينيا و13 إسرائيليا.

وأشادت قوى ومنظمات عالمية بدور مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الإسرائيليين والفلسطينيين.

وينبع تأثير مصر على الاستقرار الإقليمي من مبادئ سياستها الخارجية الرئيسية بما في ذلك دعم مؤسسات الدولة بدلاً من الميليشيات، والحث على التسوية السلمية للنزاعات الداخلية، ودعم المصالحات الإقليمية، ومحاربة الإرهاب، ورفض التدخلات الخارجية، وإحياء محادثات السلام المتوقفة في القضايا التي تعرقل الاستقرار الإقليمي، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما قال محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأضاف عز العرب، في حديث لوكالة شينخوا، "من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي كما شهدنا العام المنصرم، تحاول مصر تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وتسبق ذلك بمصالحة داخلية بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين فتح وحماس".

وتابعت الوكالة أن مصر تدعم أيضًا استقرار وسلامة أراضي المناطق المضطربة الإقليمية بما في ذلك سوريا والعراق وليبيا والسودان وجنوب السودان واليمن ولبنان.

إنتاج لقاح محلي

في منتصف عام 2021، أصبحت مصر أول دولة في قارة أفريقيا تتعاون مع الصين في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وفي يوليو الماضي، حضر وزير الخارجية سامح شكري وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي حفلًا في مدينة العلمين الساحلية بشمال مصر للاحتفال بالإنتاج المشترك لمليون جرعة من اللقاحات الصينية في مصر. ورحبت منظمة الصحة العالمية بهذا التعاون باعتباره "نموذجا ناجحا للتعاون الدولي".

بدأ المشروع بخطاب نوايا للتعاون في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا تم توقيعه بين الصين ومصر في ديسمبر 2020. وفي وقت لاحق من شهر أبريل الماضي، وقعت شركة الأدوية الحيوية الصينية Sinovac اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات (VACSERA) وأرسلت فرقًا فنية إلى مصر لتسهيل الإنتاج المحلي للقاح.

ومن خلال التعاون المصري الصيني ، تخطط مصر لتصبح مركزًا لتصدير لقاحات فيروس كورونا في أفريقيا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار في مقابلة مع وكالة شينخوا إن "التعاون الوثيق بين الصين ومصر، خاصة في مجال الصحة، سيحقق رفاهية الشعبين ويسهم في الرخاء العالمي".

قوة مصر الناعمة

أقامت مصر احتفالين ثقافيين مميزين في عام 2021 حظتا بتغطية إعلامية دولية واسعة، وعرضت تراثها الفرعوني للعالم أجمع.

كان الأول في أوائل أبريل ، عندما أقيم "الموكب الذهبي للفراعنة" للاحتفال بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، وكلاهما في القاهرة.

بدأت الاحتفالية بـ 22 عربة قديمة مصممة خصيصًا لهذا الحدث، تحمل كل منها اسم مومياء الملك أو الملكة بالداخل، وتتنقل من ميدان التحرير وترافقها مسيرات من العربات والدراجات النارية ورجال ونساء يرتدون ملابس مصرية قديمة.

وتنتمي المومياوات الملكية إلى 18 ملكًا وأربع ملكات من السلالات 17 و18 و19 و20 التي حكمت مصر القديمة منذ أكثر من 3000 عام.

وأقيم الحدث الثاني في أواخر نوفمبر بمناسبة إعادة افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر بعد سنوات من أعمال التجديد، على أمل الترويج دوليًا لحضارة مصر القديمة وقطاع السياحة فيها.

يبلغ طول طريق الكباش الذي يبلغ عمره 2400 عام 2700 متر ويوجد فيه 1057 تمثال لأبي الهول برأس كبش ورأس بشر على جانبي الممر الذي يمتد بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر.

وفي الوقت الذي تودع فيه مصر عام 2021، تم اختيار القاهرة من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) "عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022"، والتي ستتميز بعشرات الأنشطة الثقافية على مدار العام الجديد.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في تصريحات لوكالة أنباء شينخوا إن اختيار القاهرة "يجسد مكانة مصر الدولية"، مضيفة أنه "تأكيد على مكانة مصر الثقافية والتاريخية بين دول العالم".