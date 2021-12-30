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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى لتوظيف الشباب بنادي التوفيقية للتنس

افتتاح متلقي لتوظيف
افتتاح متلقي لتوظيف الشباب بنادي التوفيقية للتنس


قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  يرافقهما كل من باسل رحمي، رئيس مجلس إدارة نادي التوفيقية، اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب  واللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بافتتاح ملتقى للتوظيف بنادي التوفيقية للتنس.


وينظم الملتقى وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، والذي يهدف إلى خدمة قطاع عريض من الشباب المصري، أعقبها القيام بجولة تفقدية في معرض المنتجات اليدوية.


أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في إطار رؤية الدولة وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المحافظات.

 

ويعمل ملتقي التوظيف على توفير العديد من فرص العمل للشباب بمختلف المؤهلات وفي العديد من المجالات.

 

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم التنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة ملتقي توظيف بصفة دائمة حيث سيتم تحديد مكان خاص له وسيتم الإعلان عن التفاصيل في الفترة المقبلة.

 

فيما تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة والتنسيق الدائم والمستمر في إقامة العديد من المعارض المختلفة والتي تهدف الي خدمة الشباب والوقوف بجانبهم بصفة دائمة.

 

وأكد أن محافظة الجيزة ووزارة الشباب والرياضة يسعون معا للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للشباب المصري والنهوض بهم بمحافظة الجيزة.

 

وعلى هامش الملتقي، قام السيد الوزير والسيد المحافظ بجولة في النادي، حيث تفقدا صالة الجمباز وغرف خلع الملابس وصالة اللياقة البدنية وملحقاتها من غرف خاصة به وصالة الفنون القتالية.
 

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محافظ الجيزة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة أشرف صبحي أحمد راشد

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