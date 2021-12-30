بالاشتراك مع دولة عربية.. هل تفوز مصر بتنظيم كأس العالم 2030 ؟

بعد محاولة للنسيان بدأت قبيل عام 2010، لم تستطع خلالها مصر حصد أي صوت للفوز بتنظيم كأس العالم 2010 الذي استضافته جنوب إفريقيا، فيما عُرف حينها بصفر المونديال، تلوح في الأفق فرصة سانحة من جديد للمصريين لتحقيق الحلم باستضافة كأس العالم 2030.

قطر تفتح الباب

وتُعد دولة قطر الفائزة بتنظيم النسخة القادمة لكأس العالم 2022، أول دولة عربية وأولى دول الشرق الأوسط الذي تنظم البطولة، في ظروف استثنائية، حيث ينتظر العالم من قطر استضافة وتنظيم مذهل قياسًا على الإمكانيات التي تتمتع بها الدولة العربية الخليجية.

وفتح فوز قطر بتنظيم البطولة الباب لدى جميع الدول في العالم الحالمة باستضافة هذا المحفل العالمي الهام، خاصة وانه كان حلمًا للعرب جميعًا منذ عشرات السنوات، وسعت إليه مصر والمغرب قبل ذلك.

2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

ولأول مرة في التاريخ ستحظى 3 دول ( الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ) بتنظيم البطولة في ملف مشترك، حيث من المنتظر أن تزيد عدد المنتخبات الصاعدة إلى كأس العالم إلى 42 أو 48 منتخبًا بحسب ما يقر الفيفا.

وتقام البطولة بنظام مستحدث حيث يتم تقسيم المنتخبات على 16 مجموعة، كل مجموعة 3 فرق، ويصعد المتصدر والوصيف إلى دور الـ 32 حيث تبدأ مواجهات خروج المغلوب.

رئيس الفيفا يحفز المصريين

وفي تصريحات لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، تحدث عن استطاعة مصر لتنظيم البطولة وحفز المصريين على المضي قدمَا في التحضير لاستضافة نسخة المونديال 2030.

انفانتينو قال إن الملفات المشتركة ستكون سمة البطولة بعدما زاد العدد إلى 48 فريقًا، كما أن مصر لديها فرصة عظيمة لتقديم ملف الاستضافة خاصة وأن البطولة قد تقام مرة كل عامين بدلًا من 4 أعوام.

إينفانتينو أشاد بتعاون مصر مع جيرانها حيث ذكر المملكة العربية السعودية وقال إن مصر قادرة على تقديم ملف مشترك مع السعودية.

تحركات مصرية

وأكد تحركات مصر نحو تنظيم البطولة، الإعلامي أحمد شوبير الذي قال إن الحلم قد يصبح حقيقة بالفعل، مضيفًا عبر برنامجه الإذاعي: "لدي إحساس أنه من الممكن أن نسمع خبرا سعيدا لنا جميعا بشأن تنظيم مصر لبطولة تنظيم كأس العالم 2030".

وأضاف شوبير: "فيه تحركات ممتازة بشأن هذا الأمر، ومن تصريحات وزير الرياضة وبعض المسئولين، أشعر بأن هذا الحلم يقترب".