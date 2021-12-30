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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

في تجربة على الأسماك والفئران توقف بخلايا الدماغ

يصيب من تتخطى أعمارهم 65 عاماً.. كيف يؤثر الزهايمر على الذاكرة

الزهايمر
الزهايمر

أكد عدد من الباحثين أنهم توصلوا للسبب الذي يدفع مرض الزهايمر لإصابة الدماغ وسرقة الذاكرة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أشار الباحثون، التابعون لجامعة أديلايد الأسترالية إلى أنهم أجروا دراسة على مجموعة من أسماك الزرد للتوصل للأسباب التي تؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر في أدمغتهم.

واختار العلماء أسماك الزرد على وجه الخصوص لعدة أسباب أهمها أنها تتقاسم مع الإنسان جزءاً كبيراً من الحمض النووي.

ووجد الفريق أن بداية ظهور مرض الزهايمر تكون نتيجة لقيام بعض الطفرات الجينية المرتبطة بالمرض بتعطيل إنتاج الطاقة في خلايا الدماغ، الأمر الذي يتسبب تدريجياً في تدهور هذه الخلايا.

وبعد ذلك، أجرى الباحثون تجربتهم أيضاً على مجموعة من الفئران، حيث توصلوا للنتائج نفسها.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة كاريسا بارثيلسون إن فريقها واثق من أنه اكتشف «دافعاً أساسياً مبكراً لمرض الزهايمر لدى البشر». وأضافت: «إن إنتاج الطاقة هو أهم نشاط خلوي أساسي يدعم جميع وظائف أعضاء الجسم، لا سيما في الأعضاء النشطة للغاية مثل الدماغ».

وتعتقد بارثيلسون أن هذا الاكتشاف - إذا ثبتت صحته في التجارب البشرية - قد «يفيد بشكل كبير في التصدي لهذا المرض المنتشر بين كبار السن».

وتم نشر نتائج الدراسة الجديدة في مجلة «نماذج وآليات الأمراض» العلمية.

ومرض الزهايمر هو مرض تنكسي يصيب الدماغ، ويؤدي إلى موت الخلايا العصبية وتقلص الدماغ.

ويصيب هذا المرض، وهو النوع الأكثر شيوعاً من الخرف، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، لكن حالة واحدة من كل 20 حالة تحدث بين البالغين الأصغر سناً.

الزهايمر مرض الدماغ الذاكرة الباحثين

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