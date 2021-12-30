أبرز 10 معلومات عن ضوابط رحلات العمرة ..إنفوجراف

أصدرت وزارة السياحة و الآثار ، الضوابط المنظمة للعمرة المصرية الموسم الحالي 1443 هـ ، والتي تضمنت العديد من الضوابط نرصد ما يهم المواطن المصري منها ، فى 10 معلومات هامة عن ضوابط رحلات العمرة .
1-التزام الشركات السياحية المنفذة للعمرة بالإجراءات والضوابط الصحية
2-تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين
3-ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا
4-إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة ب 72 ساعة
5-تحليل PCR آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية
6- إجراء تحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية
7-يجوز للشركة السياحية تعديل موعد سفر المعتمر فى حالة الطوارئ
8-تلتزم غرفة شركات السياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن بنود العمرة
9- تلتزم غرفة الشركات السياحية بتوفير وثيقة تأمين صحى يغطى نفقات علاج المعتمر بالمملكة
10-حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري.