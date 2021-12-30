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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرز 10 معلومات عن ضوابط رحلات العمرة ..إنفوجراف

العمرة
العمرة

أصدرت وزارة السياحة و الآثار ، الضوابط المنظمة للعمرة المصرية الموسم الحالي 1443 هـ ، والتي تضمنت العديد من الضوابط نرصد ما يهم المواطن المصري منها ، فى 10 معلومات هامة عن ضوابط رحلات العمرة .


1-التزام الشركات السياحية المنفذة للعمرة بالإجراءات والضوابط الصحية
2-تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين
3-ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا
4-إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة ب 72  ساعة
5-تحليل PCR آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية
6- إجراء تحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية
7-يجوز للشركة السياحية تعديل موعد سفر المعتمر فى حالة الطوارئ 
8-تلتزم غرفة شركات السياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن بنود العمرة
9- تلتزم غرفة الشركات السياحية بتوفير وثيقة تأمين صحى يغطى نفقات علاج المعتمر بالمملكة 
10-حظر تحصيل قيمة برنامج العمرة بأية عملة بخلاف الجنيه المصري.

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