بتشيرت منتخب مصر.. مؤمن زكريا : هنصعد كأس العالم 2022

أبدى مؤمن زكريا، نجم فريق النادي الأهلي السابق، أمنيته في وصول منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس العالم 2022 بقطر .



ونشر مؤمن زكريا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يرتدي خلالها تيشيرت منتخب مصر قائلا : " مصر في كأس العالم إن شاء الله " .



وأدى منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريبا صباحيا اليوم في بداية استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل .



شارك في المران الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني 18 لاعبا من قائمة ال 25 لاعبا المعلنة، حيث أدى عمرو السولية جلسات علاجية، فيما ينتظر أن ينضم تباعا اللاعبون الستة المحترفون في الخارج بعد انطلاق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل.



وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة النهائية لخوض منافسات الأمم الإفريقية والتي ضمت 25 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد وأحمد حجازي وأكرم توفيق وعمر كمال ومحمود الونش وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح وحمدي فتحي وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور ومحمد النني وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد ومحمد شريف .



وشهدت قائمة منتخب مصر استبعاد كل من محمد فوزي ومحمد مجدى أفشة ومروان حمدي ومروان داود وأحمد رمضان بيكهام ومحمد فتح الله وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وأحمد رفعت ومحمد هاني وإبراهيم عادل ومحمد حمدي وأحمد ياسين ونبيل عماد دونجا ومصطفي فتحي .