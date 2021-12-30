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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5000 فرصة عمل في كوكاكولا ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات 2022

صدى البلد


تعهدت شركة كوكاكولا بمناسبة موسم الأعياد، بتوفير فرص عمل للشباب والنساء وغيرهم من الفئات في صعيد ودلتا مصر، ذلك تحقيقًا لهدف الشركة "إنعاش العالم وإحداث فارق حقيقي".

‎من المزمع أن تخلق شركة كوكاكولا 5000 فرصة عمل في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2022، وذلك من خلال مبادرة "دراجتك دخلك" والتي توفر الدراجات للشباب تحت سن 28 عامًا بغرض الاستفادة منها للعمل في خدمة توصيل الطلبات. 

كما يساهم برنامج شركة كوكاكولا للتمويل الصغير بالتعاون مع "تضامن"في تمويل المشروعات الصغيرة، والأكشاك، والمبادرات الأخرى بهدف خلق حياة معيشية مستدامة للنساء والفئات الأخرى ومساعدتهم على مكافحة الفقر.

‎وتأتي هذه الجهود والمبادرات في إطار التزام شركة كوكاكولا نحو الشعب المصري ودعمها لمبادرة فخامةالسيد رئيس الجمهورية بعنوان "حياة كريمة"، والتي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للناس في أفقر المجتمعات الريفية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

‎وتعليقًا على ذلك، صرح معتز عبد الرحمن، مدير عام شركة كوكاكولا، قائلاً "نأمل أن ننجح في رسم الابتسامة على وجوه الناس في عام 2022 بعد التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، وذلك من خلال خلق فرص عمل ومستويات معيشية مستدامة للناس من مختلف الخلفيات.

 

 فقد حرصنا دائمًا على الالتزام ببرنامجنا للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ودعم التنمية المستدامة، وتطبيق معايير حماية البيئة والمسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات إعادة التدوير، وإدارة المياه، وتمكين المرأة والشباب."

‎وتشمل الأنشطة المميزة التي تضطلع بها شركة كوكاكولا في إطار مسؤوليتها الاجتماعية توصيل إمدادات المياه، وإطلاق المبادرات الرائدة في مجال التغليف المستدام،مثل: مبادرة عالم بدون نفايات ومشروعات الاقتصاد الدائري.

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