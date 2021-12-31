البحث العلمي تعلن عن آخر موعد للتقديم بمسابقة التصوير الفوتوغرافي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للموسم الثاني لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية لعام 2021، حيث تدعو الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة التي تنظمها الأكاديمية من خلال قطاع العلاقات العلمية والثقافية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021 من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية http://www.asrt.sci.eg/ .



وأطلقت الأكاديمية الموسم الأول للمسابقة العام الماضي 2020 واشترك في الموسم الأول 174 متسابقا بإجمالي 811 صورة وفاز 11 متسابقاً بجوائز مالية قدمتها الأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية، أنه لا يوجد أية رسوم اشتراك للمسابقة، وسوف يتم تحكيم الصور من خلال لجنة من الخبراء تشكلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تبحث لجنة التحكيم عن صور علمية وتراثية وطبيعية مبدعة ومعبرة وذات جودة استثنائية ومن زوايا فريدة، بحيث تستطيع الصور المشاركة القيام بالتواصل عبر السرد البصري من خلال المهارات الفنية والإبداعية المتميزة، والتي تستطيع توثيق الظواهر العلمية التي تحدث من حولنا أو الحياة البرية والطبيعية والتراث التقليدى فى أقاليم مصر المختلفة، ويمكن من خلال الصور توصيل المفاهيم العلمية والحياة البرية إلي أكبر عدد من الجمهور في المجالات العلمية التالية: علوم الفلك والفضاء، الصور المجهرية ( صور تحت الميكرسكوب)، الحياة البرية والطبيعية، علوم الأرض والمناخ، العلوم البيئية، صور عامة (هندسية – معمارية ....) .



وستقدم الأكاديمية جوائز مالية قيمة للفائزين الثلاثة الأوائل علي التوالي في كل مجال من المجالات المذكورة، وستؤول ملكية الصور المشاركة فى المسابقة إلى الأكاديمية.