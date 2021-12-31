دعاء نهاية سنة 2021.. كلمات تفتح أبواب الفرج في 2022

دعاء نهاية سنة 2021.. يختتم العام الميلاد الجاري، بيوم هو خير من أشرق شمسه، ومع استقبال فجر هذا اليوم المبارك يبحث كثير من الناس عن دعاء نهاية سنة 2021 لتفريج الكروب والهموم ويفتح أبواب الفرج في العام الميلادي الجديد 2022.

دعاء نهاية سنة 2021

ويوم الجمعة هو خير يوم أشرقت شمسه من بين سائر أيام الأسبوع فقد عظم الإسلام مكانته وفضله، ففيه دعوات لا ترد وساعة مستجابة وطاعة تضيء بين الجمعتين، "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".

وفي فضل الدعاء من الليل حتى شروق الشمس دلت أحاديث كثيرة منها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟، هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يَغْفِرُ لَهُ؟، حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ"، وفي رواية "حتى ينفجر الفجر".

ودعاء الجمعة من الأمور التى رغب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول:"فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه"، وعنه صلى الله عليه وسلم:" إنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْم الجُمُعَةِ، فأَكثروا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عليَّ"

وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: " كان النّبي يقول إذا صلّى الصّبح حين يسلم: اللهم إنّي أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيّبًا، وعملًا متقبلًا "، كما روى مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ؛ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

دعاء نهاية سنة 2021

ونحن في هذا الوقت من وداع عامٍ واستقبال آخر احرص على ترديد هذه الكلمات في تلك الساعة التي ينزل المولى عزوجل فيها إلى السماء الدنيا فينتظر دعاؤك وذكرك ومسألتك حتى يعطيك:

- اللهم اجعل نهاية هذه السنة بداية لفرح ونهاية لكل هم وغم وضيق، اللهم بارك لنا فيما هو آت واغفر لنا ما مضى من عمرنا.

- اللهم لا تجعل هذه السنة ترحل إلا ونحن ساجدون لك من عظم ما رزقتنا به.

- اللهم جمع شملنا واصلح أحوالنا واحقن دمائنا وردنا إليك ردا جميلا

- اللهم اجعل نهاية هذه السنة فرحة لنا ولمن نحن وبارك لنا في أولادنا وأهلنا واغفر لمن مات منا يارب العالمين.

- اللهُم إني لستُ سيء ويكفيني أنك تعلم اللهُم أحيي بداخلي ما أماته الناس إتجاهك اللهُم أن حياتي رأسًا على عقب وتائه في المُنتصف فِ كُل شئ فَ رتب لي دُنياي وأرشدّني إلي كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شئ وأنت رب كُل شئ.

- اللهم اجعله بداية فرح و نهاية كل هم يارب أستودعك أمي وأبي وكل أحبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

- اللهم إني أستغفرك مما اقترفت من خطايا خلال هذه السنة فاغفر لي.

- اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك ياكريم يا أرحم الراحمين.

دعاء نهاية سنة 2021

وردد أيضاً هذه الكلمات:

- اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم انته وحلُمت فيها عنّي بفضلك بعد قدرتك على عقوبتي ودعتني الى التوبه جُرئتي على معصيتك فإني استغفر فأغفر لي

- اللهم أنت القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكرم جودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان واوليائه والعون على هذه النفس الامارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك زُلفًا ياذا الجلال والإكرام.

- اللهم تقبل دعائنا واحفظنا واعف عنا وارحمنا

- اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة.

اللهم اجعل نهاية هذه السنة خير واكتب لنا ايام اجمل في السنة القادمة اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيرًا لنا ولمن نحب.

- يارب في نهاية السنة دي مشي حالنا وارزقنا اللهم اجعل نهاية هذا العام نهاية مليئة بالمغفرة والرضا والرحمة واجعل بداية العام الجديد بداية مشرقة بك.

- اللهم اجعل نهاية هذه السنه نهاية كل حزن وهم وضيق وألم ألما بالمسلمين يا شفيق يا رفيق اخرجنا من حلق الضيق إلى سعة الطريق اجعل السنة القادمة سنة خير وفرج على الأمة يا كاشف الغمة يالله.

دعاء نهاية سنة 2021

- «يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وأرزقنا من حيث لا نحتسب».

- «اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع».

- «ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا».

- «ربي أن لك عبادًا ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادًا يسألونك شفاء فعافهم، وعبادًا يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادًا يطلبون غفرانك فاعف عنهم».

دعاء نهاية سنة 2021

- اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

- ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

- اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

- اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا.