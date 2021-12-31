حالات طلاق هزت الوسط الفني في ديسمبر.. حلمي بكر يشكك في انفصال شيرين عبد الوهاب

شهد شهر ديسمبر العديد من الأحداث الفنية كان ابرزها أخبار طلاق عدد من الفنانين سواء في مصر أو خارجها وأحتل الأمر تريند مواقع التواصل الإجتماعي ونرصد أبرز تلك الحالات.



حلمي بكر يعلق على إنفصال شيرين

علق الموسيقار حلمي بكر على انفصال المطربة شيرين عبد الوهاب عن المطرب حسام حبيب.

وقال "بكر" في تصريحات لـ صدى البلد:" شيرين لم تطلق من حسام حبيب، وأن كل ما فعلته لتعود إلى الساحة الفنية من جديد، وأنا حذرتها من هذا الفعل ولكنها لم تسمع كلامي، وهل من المعقول أن تخرج في مكالمة هاتفية مع أحد الإعلاميين وتقول مازلت أحبه".

وتابع:" أنا لم أُجرم حينما صرحت بأن شيرين عبد الوهاب لم تطلق من حسام حبيب".



طلاق شيرين وحسام حبيب

أصدرت شيرين عبد الوهاب ، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب ، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".



أحمد الفيشاوي

فاجأت ندى الكامل الجمهور وأعلنت انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

وقالت ندى الكامل: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا".

وأضافت ندى الكامل: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأوضحت ندى الكامل: "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".



أرنولد شوارزنيجر وماريا شريفير

أخيرا أصدرت محكمة لوس أنجلوس العليا حكما نهائيا بطلاق الممثل الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق، أرنولد شوارزنيجر وزوجته الصحفية ماريا شريفير.

وجاء الحكم بعد انفصال الثنائي والمضي في إجراءات طلاقهما المعلقة في المحاكم منذ عشر سنوات.

تقدمت ماريا شريفير في البداية بطلب الطلاق من أرنولد شوارزنيجر في يوليو 2011، مشيرةً إلى خلافات لا يمكن التوفيق بينها.

وطبقا للمواقع الاجنبية فقد تعطلت إجراءات الطلاق طوال 10 سنوات، بعد اكتشاف الزوجة إنجاب زوجها من عاملة المنزل ميلدريد طفلاً أخفى حقيقته عنها لمدّة 15 عاماً.

وكان قد احتفل النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر، بمناسبة عيد الميلاد بطريقة مختلفة وبهدايا غير متوقعة مع قدامي المحاربين.