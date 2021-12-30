تعويض ورثة خالد سعيد بمليون جنيه

قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تعويض ورثة الشاب خالد سعيد الذي لقي مصرعه علي يد أميني شرطة، بمليون وواحد جنيها في الدعوى رقم 152 لسنة 2018، لارتكابهم جريمة قتل المجني عليه والقبض عليه بدون وجه حق، واستعمال القوة والتعذيب.

وكانت أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض خليفة، حكمها بمعاقبة أميني الشرطة محمود ص والرقيب عوض ا، من قوة قسم شرطة سيدي جابر بالسجن المشدد 10 سنوات لارتكابهم جريمة قتل المجني عليه خالد سعيد والقبض عليه بدون وجه حق، واستعمال القوة والتعذيب.

وكان دفاع المتهمين طالب بتقديم شقيق خالد سعيد للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب، لاصطناعه صورًا على خلاف الحقيقية للمجني عليه عقب تشريحه، وتلقين شهادات الزور لبعض شهود الإثبات.

وأقام ورثة خالد سعيد دعوي قضائية للمطالبة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا مليوني وواحد جنيهاً كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم، وتم تداول الدعوي حتي أصدرت دائرة التعويضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها بإلزام المتهمين بأداء مليون وواحد جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.