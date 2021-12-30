نجم برشلونة المغربي يختار تمثيل منتخب إسبانيا قبل أيام من انطلاق الكان

أكدت تقارير صحفية اختيار عبد الصمد الزلزولي تمثيل منتخب إسبانيا رغم أصوله المغربية.

وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن الزلزولى اتخذ قرارا برفض دعوة المنتخب المغربي لخوض نهائيات أمم أفريقيا، من أجل تمثيل المنتخب الإسباني فى الموسم المقبل.

أضافت الصحيفة أن مهاجم برشلونة الشاب في الأيام الأخيرة، درس إيجابيات وسلبيات اللعب للمغرب، بما في ذلك الغياب في يناير المقبل مع برشلونة، وقرر اتخاذ خطوة التخلي عن اللعب لأسود الأطلسي.



كما أعلن نادي برشلونة الإسباني، إصابة 3 لاعبين جدد بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابة بالفيروس التاجي في صفوف الفريق الكتالوني إلى 10 حالات.

وكتب الحساب الرسمي نادي برشلونة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “إصابة عبد الصمد الزلزولي وديست وكوتينيو بفيروس كوفيد-19”.

وتابع حساب برشلونة: "اللاعبون في صحة جيدة وملتزمون بالعزل المنزلي".



كان برشلونة أعلن أمس، الأربعاء، إصابة" عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، بالإضافة للاعب الصاعد جافي، بفيروس كورونا.