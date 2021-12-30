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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية 2021| الأسهم تربح 114 مليار جنيه.. ارتفاع قيم التداول 49%.. قيد 4 شركات جديدة برأسمال 48 مليار جنيه.. وارتفاع عدد المسجلين الجدد 132%

صدى البلد

قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ربح 114 مليار جنيه خلال عام 2021 ليصل إلى مستوى 765 مليار جنيه مرتفعا من 651 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقابل 709 مليارات جنيه في نهاية عام 2019، ومقارنة ب751 مليار جنيه في 2018، و826 مليار جنيه في عام 2017.

 

ارتفعت قيم التداول بالبورصة المصرية خلال عام 2021 بنسبة 49% مقارنة بعام 2020 وبنسبة 918% مقارنة بعام 2011، وفق التقرير السنوي الصادر عن هيئة سوق المال المصرية.

 

إجمالي قيم تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

متوسط قيم التداول الشهري للمؤسسات خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021 مقارنة بالفترة من فبراير إلى مايو 2021

إجمالي زيادات رؤوس الأموال النقدية والمجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة

متوسط نسبة تعاملات غير المصريين من إجمالي التداولات قبل وبعد تطبيق جلسة المزاد

تطوير منهجية مؤشر EGX30

القيد والإفصاح

تم قيد 4 شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال عام 2021 بقيمة رأسمال 48 مليار جنيه وأول قيد مزدوج لإحدى الشركات مع بورصة لندن.

تم قيد 2 شركة جديدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة رأسمال 966 مليون جنيه.

الطروحات الجديدة
بلغ إجمالي الطروحات الجديدة (عام وخاص) حوالي 7.9 مليار جنيه بالإضافة إلى 4.26 مليار جنبه بيع شرائح جديدة منها القيد المزدوج.

20 مليار جنيه إجمالي زيادات رؤوس الأموال المجانية والنقدية لسوق الأسهم

استمرار تحسين جودة الإفصاح المحاسبي للشركات

 

ارتفاع عدد المسجلين الجدد بالبورصة المصرية خلال عام 2021 بنسبة 132% مقارنة بعام 2020

 

إحصائيات البورصة المصرية لعام 2021

 

 

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