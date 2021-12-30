عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الصحة بغزة تكرم الوفد الطبي المصري.. وأهالي القطاع: نشكر الرئيس السيسي

تكريم الوفد الطبي
تكريم الوفد الطبي المصري بقطاع غزة

 أجرى الوفد الطبي المصري المتواجد في قطاع غزة العديد من العمليات الجراحية للفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

 

وعرضت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا يرصد قيام وزارة الصحة في قطاع غزة بتكريم الوفد الطبي المصري تقديرا لمجهوداته في  إجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى الفلسطينيين .


ومن جانبه قال الدكتور هشام فرهود رئيس الوفد الطبي المصري ،:" سعداء بالتواجد في قطاع غزة مع الفلسطينيين ونأمل أن تتكرر زيارتنا مرة أخرى ".

 

وقال الدكتور إيهاب الشرقاوي استشاري جراحة القلب والصدر وأحد أعضاء الوفد الطبي المصري بقطاع غزة:"  سعداء بزيارتنا لقطاع غزة وتقديرنا لـ الخدمة الطبية لاهالي غزة ".

 

ومن جانبه قال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل  وزارة الصحة في غزة:"  نتشرف بتواجد الوفد الطبي المصري  المميز  الذي حضر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 

ووجه مواطن فلسطيني في التقرير،  الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، قائلا:" نشكر الرئيس السيسي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني في أي وقت، وسعداء بتواجد الوفد الطبي المصري في القطاع".
 

وقالت مواطنة فلسطينية :" نشكر الوفد الطبي المصري على التواجد في القطاع، وغزة تحتاج غلى عدم طبي كبير ".

الوفد الطبي قطاع غزة غزة الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

الحرم القدسي .. تحذير خطير من أبومازن لـ وزير الدفاع الإسرائيلي

هل يجوز تهنئة المسيحيين بأعيادهم؟.. المركز الإسلامي بنيويورك يجيب..فيديو

الأحد .. محمد عودة يقود تدريبات المقاولون العرب

احذر.. الإفراط في تناول الزنجبيل يصيبك بهذه الأمراض

مطلوب في قضية ابتزاز يسلم نفسه للشرطة بسبب ضيقه من قيود كورونا

وزارة الصحة بغزة تكرم الوفد الطبي المصري.. وأهالي القطاع: نشكر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

الذروة وحبات البرد .. تحذير جديد من الأرصاد لـ طقس الساعات المقبلة

محافظ القاهرة يطالب المواطنين بعدم النزول للشوارع مساء اليوم.. تفاصيل

نجاة طلاب مدرسة لغات وإصابة المشرفة في انقلاب ميكروباص على الدائرى

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد 2021.. أشهر صور اجتذبت أنظار العالم.. مشهدان من مصر بين الأبرز.. ونصيب الأسد للكوارث

البابور.. وأجمل ذكريات الماضي في تحضير الطعام ولمة الدفء بالشتاء| نوستالجيا

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

فيديو

don't look up.. فيلم نتفليكس الجديد يحصد مشاهدات عالية ويثير الجدل

مطروحة بالفعل داخله.. قصة خبر اعتزال تامر حسني

السبب الحقيقي لطلاق الفيشاوي وزوجته.. وصدمة بعد ظهور تحاليل سمية الألفي

متخرجوش من البيوت.. الأرصاد تحذر: سيول وكرات ثلجية بهذه المناطق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

اﻟﻤﺰﻳﺪ