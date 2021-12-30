وزارة الصحة بغزة تكرم الوفد الطبي المصري.. وأهالي القطاع: نشكر الرئيس السيسي

أجرى الوفد الطبي المصري المتواجد في قطاع غزة العديد من العمليات الجراحية للفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

وعرضت فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا يرصد قيام وزارة الصحة في قطاع غزة بتكريم الوفد الطبي المصري تقديرا لمجهوداته في إجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى الفلسطينيين .



ومن جانبه قال الدكتور هشام فرهود رئيس الوفد الطبي المصري ،:" سعداء بالتواجد في قطاع غزة مع الفلسطينيين ونأمل أن تتكرر زيارتنا مرة أخرى ".

وقال الدكتور إيهاب الشرقاوي استشاري جراحة القلب والصدر وأحد أعضاء الوفد الطبي المصري بقطاع غزة:" سعداء بزيارتنا لقطاع غزة وتقديرنا لـ الخدمة الطبية لاهالي غزة ".

ومن جانبه قال الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة:" نتشرف بتواجد الوفد الطبي المصري المميز الذي حضر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ووجه مواطن فلسطيني في التقرير، الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي، قائلا:" نشكر الرئيس السيسي الذي يقف مع الشعب الفلسطيني في أي وقت، وسعداء بتواجد الوفد الطبي المصري في القطاع".



وقالت مواطنة فلسطينية :" نشكر الوفد الطبي المصري على التواجد في القطاع، وغزة تحتاج غلى عدم طبي كبير ".