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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لحاملي البطاقات.. غدا صرف استعاضات يناير من منافذ السلع التموينية

صدى البلد

وجه الدكتور علي المصيلحي‏ وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسي شركتي الجملة ‏العامة المصرية بصرف استعاضات منافذ السلع ‏التموينية للشهر القادم.

 

وشدد وزير التموين، على مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً من رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة – المصرية) ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى المنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من أول الشهر.

 

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديري ‏المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق.

 

وأشار إلى أنه يتوافر بمنافذ ‏صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفاً إلى ضخ الوزارة ‏يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركتي الجملة ‏العامة المصرية استعاضات منافذ السلع ‏التموينية منافذ صرف السلع التموينية

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