لحاملي البطاقات.. غدا صرف استعاضات يناير من منافذ السلع التموينية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسي شركتي الجملة العامة المصرية بصرف استعاضات منافذ السلع التموينية للشهر القادم.
وشدد وزير التموين، على مديري المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً من رئيسا شركتي الجملة (العامة – المصرية) ببدء صرف استعاضات الربع الأول من شهر يناير إلى المنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من أول الشهر.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديري المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق.
وأشار إلى أنه يتوافر بمنافذ صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفاً إلى ضخ الوزارة يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.