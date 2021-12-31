لحاملي البطاقات.. غدا صرف استعاضات يناير من منافذ السلع التموينية

وجه الدكتور علي المصيلحي‏ وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسي شركتي الجملة ‏العامة المصرية بصرف استعاضات منافذ السلع ‏التموينية للشهر القادم.

وشدد وزير التموين، على مديري ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التي تصرف على بطاقة الدعم.

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وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً من رئيسا ‏شركتي الجملة (العامة – المصرية) ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى المنافذ تمهيداً لصرفها للمواطنين اعتباراً من أول الشهر.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديري ‏المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجي بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق.

وأشار إلى أنه يتوافر بمنافذ ‏صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفاً إلى ضخ الوزارة ‏يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.